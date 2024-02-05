Компания Ford отзывает почти 113 тысяч пикапов F-150

Предполагается, что причиной, по которой Ford отзывает 112 965 пикапов F-150, является возможная техническая неисправность: из-за износа могут сломаться болты ступицы задней оси, что приведёт к потере мощности задних колёс и даже скатывании авто на стоянке.

Компания Ford начала уведомлять владельцев модели F-150 об отзыве автомобиля с 29 января 2024 года. Для этого автобренд использует письма на электронную почту.

Ключевой проблемой является тот факт, что инженеры "Форда" до сих пор не нашли решения обозначенной проблемы, однако владельцев марки пообещали держать в курсе событий.