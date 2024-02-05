В Борисове дворовые собаки завели машину и устроили ДТП

Жительница Борисова загнала свой автомобиль в СТО после того, как машина попала в странную аварию на парковке: автомобиль каким-то образом завёлся и въехал в соседнее авто.

При осмотре машины сотрудники сервисного центра нашли в ней клок собачьей шерсти, а также перекусанные провода под копотом. После этого стало ясно, что автомобиль каким-то образом завели дворовые псы.

Хозяйка машины обратилась к милиционерам, которые просмотрели видео с камер наблюдения и подтвердили теорию о том, что виновниками ДТП являются собаки.