Эксперты рассказали, можно ли хранить масло без холодильника

Масло — это жир, который остаётся после взбивания молока или сливок и отделения твёрдых частиц от пахты.

Хотя молочные продукты обычно подвержены порче, пастеризованное масло содержит достаточно жира и соли, чтобы подавить рост бактерий.

Сливочное масло можно безбоязненно оставлять при комнатной температуре на два дня.

Если оставить его дольше, оно может прогоркнуть и испортить вкус.

Помните, что размножение бактерий — это только один из способов заражения сливочного масла.

Если люди макают грязный нож в масло, эти микроорганизмы могут попасть в вашу посуду с маслом.

Солёное сливочное масло — самый безопасный вид масла, который можно оставлять на столе.

Соль действует как консервант и может предотвратить порчу.

При использовании несолёного масла вы можете ещё больше искушать судьбу.

Что касается маргарина: поскольку в нём содержится больше воды, чем в обычном сливочном масле, потенциал для роста бактерий выше.

Хотя технически его можно оставить на день или около того, но лучше хранить его холодным.

Если вы используете непастеризованное или домашнее масло, все ставки отменяются — охлаждение обязательно.

Общее правило гласит, что солёное масло можно оставить на день или два при условии, что в помещении поддерживается температура около 20 градусов.

Если в доме теплее или у кого-то из домочадцев есть проблемы, которые могут сделать их более склонными к заболеваниям пищевого происхождения, храните масло в холодильнике.