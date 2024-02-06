Немецкий дилер Volkswagen тайно импортировал электрокары из Китая

Глава одного из немецких дилерских центров Volkswagen Грегори Брудни решил заработать на импорте китайских электрокаров, поскольку автомобильные компании Китая умышленно занижают цены на своих товары из-за внутренней конкуренции.

В частности, немецкий хэтчбек ID.3 продаётся в ФРГ за 40 тысяч евро, а в Китае он стоит всего 16 тысяч. Брудни попытался поспекулировать на серых поставках таких автомобилей, однако руководство Volkswagen подало на него в суд.

Всего Грегори Брудни импортировал 22 китайских авто, однако теперь Volkswagen настаивает на их утилизации. Простой машин обходится Брудни в 8 тысяч евро за месяц, а утилизация каждого автомобиля будет стоить 15 тысяч евро за штуку.