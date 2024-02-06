Great Wall Motor врывается на рынок седанов для конкуренции с Rolls-Royce и Bentley

Известно, что автомобиль ZX от компании Great Wall Motor будет четырёхдверным седаном длиной около 5 с половиной метров, по габаритам напоминая Rolls-Royce Ghost.

Руководство Great Wall Motor отказывается раскрывать данные о технических характеристиках новинки, обещая представить ZX в апреле на выставке в Пекине.

Ожидается, что седан ZX составит конкуренцию своим собратьям в лице Hongqi H9+, Bentley и Rolls-Royce, потеснив их как на китайском, так и на мировом рынке.