На вилле Софии Ротару в Ялте может прописаться Дворец бракосочетания

Представляющий Крым российский сенатор Сергей Цеков предложил национализировать бутик-отель «Вилла София», принадлежащий певице Софии Ротару, сообщает ТАСС.

По мнению политика, здесь можно расположить Дворец бракосочетания. Поводом для такого решения, отметил сенатор, служит антироссийская позиция звезды.

Вилла Ротару находится в центре Ялты. Бывший концертный директор певицы Сергей Лавров уточнил, что в здании нет отдельного въезда и территории. Он также отметил, что у артистки имеется недвижимость и в Москве. Это - квартира площадью 120 кв. м на улице Зоологической.

Ранее зампред Русской общины Крыма Владимир Резанов предлагал лишить певицу звания «Почетный гражданин Ялты». Он заявил, что Ротару финансирует ВСУ, а в 2014 году не признавала Крым российской территорией.