Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки РФ

Указ президента РФ о новом звании звезды киносериала «Орлова и Александр» появился на сайте официального опубликования правовых актов России, сообщает Космополитен.

Документ гласит, что Олеся Судзиловская удостоена почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Актриса эмоционально отреагировала на признание ее заслуг.

Она не скрывает, что не может прийти в себя после потрясения:

Пребываю в состоянии шока и восторга одновременно! Сидела на репетиции, вдруг телефон стал сходить с ума, шквалом посыпались сообщения, я испугалась даже. Потом, когда удалось просмотреть смс, когда всё стало известно, обрадовалась бесконечно!

Звание заслуженного артиста РФ также присвоено иллюзионисту Амаяку Акопяну. А актер МХТ имени Чехова Олег Тополянский удостоен медали «За труды в культуре и искусстве».