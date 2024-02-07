В Индии пятилетних девочек прилюдно раздели, чтобы провести «ритуал дождя»

10:55 2024-02-07
В Индии пятилетних девочек прилюдно раздели, чтобы провести «ритуал дождя»

В Индии шестерых несовершеннолетних девочек раздели и заставили пройти по улицам для вызова дождя.

В центральной Индии, в районе Бунделькханд штата Мадхья-Прадеш, шестерых несовершеннолетних девочек прилюдно раздели в рамках деревенского ритуала вызова дождя. Об этом сообщает BBC News.

Мероприятие решили провести на фоне сильнейшей засухи в регионе. Пятилетних девочек без одежды провели по улицам во главе торжественной процессии.

За ними проследовали женщины, которые пели гимны. По мнению местных жителей, этот ритуал должен задобрить бога дождя.

Национальная комиссия Индии по защите прав ребенка запросила отчет у властей района Дамох, где расположена деревня.

Представитель местной администрации Кришна Чайтанья заявил, что родители детей согласились на ритуал и сами приняли в нем участие.

«В таких случаях администрация может только информировать жителей деревни о тщетности подобных суеверий и объяснить им, что такие методы не приносят желаемых результатов», — отметил он.

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