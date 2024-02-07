Российский стилист Влад Лисовец похвалил белорусскую школьную форму

12:32 2024-02-07
Российский стилист Влад Лисовец похвалил белорусскую школьную форму

Дизайнер заявил, что костюм для парней выглядит элегантно и свежо, но брюки могли быть чуть шире.

Влад Лисовец принял участие в ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» на канале «Беларусь-1».

Молодой человек в светлом классическом костюме уточнил, что это его школьная одежда и попросил российского стилиста оценить ее по десятибальной шкале, пишет КП.

Гость из Москвы был удивлен, что белорусские школьники ходят на уроки в одежде делового стиля. 

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Он заявил, что в целом костюм ему понравился и при этом уточнил, что кеды к костюму надевать не стоит:

Кроссовки - это прошлый век. Сейчас, если хотите быть модным человеком, есть туфли, ботики, казаки.

Немного рок-н-рол такой. Если это школьная форма, то это - gut, хорошо! Она не мрачная, у нее не суперправильный крой.

Лисовец признал, что парень в костюме смотрится элегантно и свежо. Единственное, что он исправил, если бы сам создавал школьную форму, - сделал бы брюки более широкими.

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