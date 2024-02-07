Российский стилист Влад Лисовец похвалил белорусскую школьную форму

Влад Лисовец принял участие в ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» на канале «Беларусь-1».

Молодой человек в светлом классическом костюме уточнил, что это его школьная одежда и попросил российского стилиста оценить ее по десятибальной шкале, пишет КП.

Гость из Москвы был удивлен, что белорусские школьники ходят на уроки в одежде делового стиля.