Российский стилист Влад Лисовец похвалил белорусскую школьную форму

Влад Лисовец принял участие в ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» на канале «Беларусь-1».
Молодой человек в светлом классическом костюме уточнил, что это его школьная одежда и попросил российского стилиста оценить ее по десятибальной шкале, пишет КП.
Гость из Москвы был удивлен, что белорусские школьники ходят на уроки в одежде делового стиля.
Он заявил, что в целом костюм ему понравился и при этом уточнил, что кеды к костюму надевать не стоит:
Кроссовки - это прошлый век. Сейчас, если хотите быть модным человеком, есть туфли, ботики, казаки.
Немного рок-н-рол такой. Если это школьная форма, то это - gut, хорошо! Она не мрачная, у нее не суперправильный крой.
Лисовец признал, что парень в костюме смотрится элегантно и свежо. Единственное, что он исправил, если бы сам создавал школьную форму, - сделал бы брюки более широкими.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__