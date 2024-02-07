Burger King предложил 1 миллион долларов тому, кто создаст новый уникальный большой бургер

13:41 2024-02-07
Burger King предложил 1 миллион долларов тому, кто создаст новый уникальный большой бургер

Желающие могут представить свои самые смелые идеи на веб-сайте компании, и лучшее предложение войдет в меню уже в этом году.

Whopper был визитной карточкой Burger King на протяжении почти 70 лет и создал основу для меню быстрого питания по всему миру. Долгие годы сеть изобретала большой бургер заново, создавая специальные версии, сообщает Уahoo.com.

А теперь, впервые в истории бренда, клиенты сами смогут определить, как будет выглядеть следующий Whopper. И получить за это приз в миллион долларов.

Конкурс "Огромный сэндвич на миллион долларов" продлится до 17 марта. Клиенты могут представить свои самые смелые идеи на веб-сайте Burger King. Лучшее предложение войдет в меню уже в этом году.

"Более 200 000 возможных индивидуальных комбинаций уже доступны, потому у любителей Whopper есть прекрасная возможность дополнить ароматный бургер пикантными ингредиентами или кисло-сладкими десертами", - говорится в сообщении сети.

Трех лучших финалистов обещают позвать в штаб-квартиру BK в Майами, чтобы "доработать концепции, прежде чем они появятся на столах". Затем три сэндвича будут разосланы по всему США, и посетители будут голосовать за любимый бутерброд стоимостью в миллион долларов.

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