Как правильно заваривать пакетированный чай

Эксперт отметил, что секрет качества напитка кроется не в выбранном пакетике, а в воде: использовать необходимо свежую воду, а не повторно кипятить ту, что осталась в чайнике.

«Рекомендую использовать для черного чая кипяток, а не уже остывшую воду, которая кипела минуту назад. А зеленый чай нужно заваривать при температуре около 85 градусов, иначе он будет иметь довольно терпкий вкус», — объяснил эксперт.

Другой совет — немного поболтать чайным пакетиком в воде, чтобы листья как следует настоялись. Но не передерживать его.

Заваривать можно 2-3 минуты, чтобы чай как следует настоялся. После этого добавляется молоко — необходимо дождаться, пока пакетик заварится.