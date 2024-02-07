Как укоренить практически любое растение: есть один проверенный способ

23:02 2024-02-07
Как укоренить практически любое растение: есть один проверенный способ

Черенкование – один из самых эффективных методов разведения садово-огородных культур.

Прежде всего, необходимо правильно срезать черенок. Делается это по весне, одновременно с началом сокодвижения и набуханием почек.

Лучше брать побег, который начал одревесневать, но при этом не превратился в полноценную ветку.

Срезается черенок длиной 20-30 сантиметров, имеющий не менее 3 почек.

Срез делается под углом 45°, делается это для того, чтобы увеличить площадь среза.

Срезку также лучше проводить в утренние часы, поскольку в это время в черенках самое большое количество влаги.

После того, как черенки нарезаны их рекомендуется как можно быстрее посадить.

Исключения составляют лишь случаи, когда черенок необходимо выдержать в стимуляторе роста или если укоренение происходит через рассаду.

Если же вы передержали черенок на воздухе и растение подсохло, то его можно реанимировать, подержав сутки полностью погружённым в воду.

Но этот способ работает, когда у черенков подсох лишь верхний слой эпидермиса, а внутренние ткани остались светлыми, почки – плотно прилегающими.

Высаживается черенок также под углом 45° относительно плоскости земли. Заглубляют его на 1/3 длины.

На участке, который будет заглублён, рекомендуется сделать пару неглубоких бороздок для ускорения корнеобразования.

Также рекомендуется ополовинить ножницами верхушечную почку для стимуляции развития боковых.

Посаженный черенок необходимо укрыть плёнкой, обрезанной прозрачной бутылью или стеклянной банкой, не забывая периодически проветривать с целью предотвращения загнивания. Полив необходим частый.

Если уровень грунтовых вод залегает на значительном удалении от поверхности, то рекомендуется организовать фитильный полив.

Укрытие полностью снимается лишь тогда, когда черенки перейдут в активную фазу роста и развития.

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