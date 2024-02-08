Сергей Жуков выиграл у иркутского бара «Руки вверх» миллион российских рублей

Четыре года назад Сергей Жуков выступил в этом заведении по улице Байкальской в Иркутске. А спустя два года артист выразил возмущение тем, что бар использует название его музыкального коллектива, тем самым нарушая авторские права, сообщает Космополитен.

Представители певца сфотографировали в баре все вывески и надписи с названием группы и оценили ущерб от использования каждой в 200 тысяч рублей. Всего таких вывесок было пять.

В 2023 году Сергей обратился в Арбитражный суд Иркутской области с иском на владельца этого бара. Артист потребовал взыскать компенсацию в размере 1 миллиона рублей за использование товарного знака "Руки вверх".

Требования артиста удовлетворили. Суд также выступил с требованием изменить название и погасить 29 тысяч судебных расходов. Бар уже поменял название, и теперь заведение называется РВБ.