Чтобы мы могли лакомиться кешью, индийские женщины сжигают свои руки

14:53 2024-02-08
Чтобы мы могли лакомиться кешью, индийские женщины сжигают свои руки

Орехи кешью ценятся своим полезным составом, в них много белка и углеводов, они богаты витаминами А, В2, В1 и микроэлементами, но добываются нелегким трудом.

Кешью – названия вечнозеленых теплолюбивых деревьев из семейства Сумаховых и его плодов. Родина кешью – Бразилия и другие страны Южной Америки.

Крупнейшими экспортерами кешью являются Бразилия, Индия, Индонезия, Нигерия, Вьетнам, Таиланд, а также страны Центральной и Южной Америки.

Всё больше людей включают их в свой рацион — особенно те, кто придерживается вегетарианства.

Скорлупа ореха содержит едкие вещества — анакардовую кислоту и кардол: попадая на кожу, они вызывают раздражение и ожоги. Извлечь орех из оболочки трудно, это приходится делать вручную работникам, занятым на производстве кешью в Индии и Вьетнаме.

В одной только Индии обработкой кешью занимаются 500 тыс. человек, в основном женщины.

Они не имеют каких-либо гарантий стабильного дохода, пенсий или отпускных.

На производстве работают люди любого возраста: самой младшей девочке на этой ферме, Суганти Рамалингами, 13 лет, а по соседству с ней работает Яшода Арумуруган, ей 48.

Им платят за килограмм очищенных орехов — в среднем получается заработать около 200 рублей в день. Но это если работать голыми руками: в перчатках открывать скорлупу так быстро не получится.

Так что эти женщины после каждого рабочего дня обнаруживают на своих ладонях новые ожоги. Кроме того, они используют ножи, чтобы быстро вскрыть оболочку ореха, поэтому часто получают порезы.

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