В доме Евгения Плющенко и Яны Рудковской разгорелся скандал с домработницами

Яна Рудковская рассказала, какие убытки ей пришлось понести от работников по дому. Как выяснилось, прислуга наряжалась в наряды продюсера, мылась в ее ванне, выпила ящик дорогого шампанского и разбила элитный внедорожник стоимостью 30 миллионов рублей, сообщает КП.

Продюсер с семьей живет в роскошном особняке. За ее огромным домом следит целый штат прислуги. Помощники по хозяйству доставляют Рудковской немало хлопот.

Например, домработница однажды испортила ее дорогую сумочку Hermes Birkin стоимостью несколько миллионов рублей, помыв вещь под струей воды. Яна призналась, что, увидев результат, она заплакала, потому что "кожа испортилась, форма скукожилась, сумка была уничтожена".

Но это не все. Прислуга звезды выпила на Новый год ящик коллекционного шампанского, а водитель - разбил дорогой внедорожник. Однако самый вопиющий случай - когда две помощницы нарядились в многомиллионный гардероб Рудковской и помылись в ее ванне.

Продюсер уволила нарушивших правила домработниц и установила в особняке камеры видеонаблюдения, чтобы следить за персоналом.