Блогера Влада Бумагу объявили в розыск за большие долги

12:15 2024-02-09
Блогера Влада Бумагу объявили в розыск за большие долги

Он задолжал налоговой 278 тысяч российских рублей, за ним также числится несколько неоплаченных штрафов.

Российские приставы разыскивают блогера Влада Бумагу за налоговый долг и неоплаченные штрафы, пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что за ним числится 4 неоплаченных штрафа на 3500 рублей - за превышение скорости и неправильную парковку. Влад также задолжал Федеральной налоговой службе РФ 278 тысяч рублей.

Налоговый долг блогера «висит» два месяца, при этом доход Влада Бумаги оценивается в 1 миллионов долларов в месяц. А годовой оборот его компаний за минувший год превысил 455 миллионов рублей, утверждает Shot.

В настоящее время блогер живет со своей избранницей Юлией Годуновой в Дубае. Пара ждет ребенка.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
14:22

Светлана Игнатьева

Киркоров вернулся на российские телеэкраны

Киркоров вернулся на российские телеэкраны

Поп-король российской эстрады остается членом жюри нового сезона шоу «Маска» на НТВ.
Светлана Игнатьева
13:53

Светлана Игнатьева

Житель Швеции полгода ел медведя, который его травмировал

Житель Швеции полгода ел медведя, который его травмировал

Пострадавший за это время пережил несколько восстановительных операций, и ему предстоит еще одна.
Светлана Игнатьева
13:42

Светлана Игнатьева

Суд взыскал с родственников Грачевского 1,8 млн российских рублей в пользу «Ералаша»

Суд взыскал с родственников Грачевского 1,8 млн российских рублей в пользу «Ералаша»

Режиссер ранее заключил договор займа с «Ералашем» в размере десяти миллионов рублей, но в полном объеме выплатить долг не успел.
Светлана Игнатьева
12:57

Светлана Игнатьева

Созданы инновационные бинты, специальное покрытие которых ускоряет заживление ран

Созданы инновационные бинты, специальное покрытие которых ускоряет заживление ран

Такие повязки будут особенно полезны при хронических травмах, восприимчивых к проникновению инфекций, в том числе диабетических и ожогах.
Светлана Игнатьева
12:42

Светлана Игнатьева

После выхода «Слова пацана» у Маргариты Суханкиной вдвое выросли гонорары

После выхода «Слова пацана» у Маргариты Суханкиной вдвое выросли гонорары

В популярной ленте прозвучало много хитов группы «Мираж», и песни коллектива снова переживают славу 90-х.
Светлана Игнатьева
12:30

Светлана Игнатьева

Жади из «Клона» провела фотосессию в стиле ню накануне встречи с Лукасом

Жади из «Клона» провела фотосессию в стиле ню накануне встречи с Лукасом

47-летняя актриса заинтриговала поклонников совместным интервью с бывшим коллегой и мужем.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.