Блогера Влада Бумагу объявили в розыск за большие долги

Российские приставы разыскивают блогера Влада Бумагу за налоговый долг и неоплаченные штрафы, пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что за ним числится 4 неоплаченных штрафа на 3500 рублей - за превышение скорости и неправильную парковку. Влад также задолжал Федеральной налоговой службе РФ 278 тысяч рублей.

Налоговый долг блогера «висит» два месяца, при этом доход Влада Бумаги оценивается в 1 миллионов долларов в месяц. А годовой оборот его компаний за минувший год превысил 455 миллионов рублей, утверждает Shot.

В настоящее время блогер живет со своей избранницей Юлией Годуновой в Дубае. Пара ждет ребенка.