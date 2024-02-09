Жади из «Клона» провела фотосессию в стиле ню накануне встречи с Лукасом

12:30 2024-02-09
Жади из «Клона» провела фотосессию в стиле ню накануне встречи с Лукасом

47-летняя актриса заинтриговала поклонников совместным интервью с бывшим коллегой и мужем.

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Джованна Антонелли заинтриговала поклонников неожиданной встречей с Мурилу Бенисиу, вместе с которым они сыграли главные роли в сериале "Клон". Позже пара поженилась, у них есть общий сын.

Однако затем развелись и даже прервали общение. Но теперь пара анонсировала совместное интервью.

В его преддверии Джованна поделилась серией откровенных снимков. Звездный фотограф Винисиус Мочизуки снял актрису обнаженной. Кадры в стиле ню получились нежными и теплыми.

Поклонники оценили все нюансы фигуры 47-летней звезды и отметили ее красоту.

В личной жизни артистка сегодня счастлива с режиссером Леонарду Ногейра, в браке с которым родила двоих дочерей.

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