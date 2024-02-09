Михаилу Боярскому сделали операцию на сердце

Актеру Михаилу Боярскому сделали плановую операцию на сердце в Мариинской больнице Санкт-Петербурга, сообщает МК.

По данным издания, операция прошла успешно, артист уже выписан и находится дома. Сообщается, что он провел в стационаре всего три дня.

В Театре имени Ленсовета ранее подтвердили, что Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу, отметив, что госпитализация плановая.

Издание напоминает, что осенью прошлого года у артиста случился инфаркт, тогда он также был доставлен в данное медицинское учреждение.