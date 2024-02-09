Кому нельзя лакомиться салом и почему

21:34 2024-02-09
Кому нельзя лакомиться салом и почему

Любителей сала найдется немало, но употреблять такую пищу можно далеко не каждому, утверждает диетолог.

Сало – это любимая закуска у многих из-за вкусовых особенностей. Многие подают продукт к столу с чесноком, зеленым луком и черным хлебом. В итоге вид и аромат такого угощения быстро вызывает аппетит.

Кроме этого, лакомство особенно популярно в холодное время года, когда к праздникам хозяйки достают засоленные кусочки.

Но, как выяснилось, далеко не всем можно есть сало. Об этом рассказала специалист по питанию Гульшат Сираева, пишет издание «Доктор Питер».

Как отметила врач, не стоит давать продукт детям до трех лет, а также от лакомства придется отказаться мужчинам и женщинам старше 70 лет. Сираева объяснила причины.

Она напомнила, что сало – это плотная пища, которая требует активности, зрелости ферментов, нормальной работы желчного пузыря.

У маленьких детей с пищеварением могут быть проблемы, а вот у пожилых людей с желчеотделением. В итоге такая нагрузка на организм спровоцирует слишком большую нагрузку на органы.

Кроме этого, следует отказаться от сала людям с гастритом, панкреатитом и холециститом. Не стоит есть продукт и тем, кто столкнулся с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки или желудка.

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