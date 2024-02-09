Врачи объяснили, почему во время месячных тянет на сладкое

Главная причина внезапной тяги к сладкому в критические дни кроется в особенностях женского организма.

Менструальный цикл делится на периоды, и в первом из них созревает яйцеклетка.

До момента овуляции в крови стремительно растет количество эстрогена, и, когда содержание гормона достигает пика, женщинам хочется съесть что-то острое или соленое.

Во второй фазе растет уровень прогестерона. Он регулирует цикл и наличие месячных, а также отвечает за то, чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития эмбриона, если женщина забеременеет.

В это время возникает потребность в легкоусвояемых углеводах, а сладости и особенно шоколад — это лучшие их источники.

Вторая причина, по которой хочется сладкого, в том, что во время месячных женщине не хватает энергии, и она стремится как можно быстрее её восполнить.

Так гормоны влияют на настроение и пищевые пристрастия в течение одного и того же цикла. Если девушка забеременеет, месячные не придут (хотя иногда они всё-таки бывают), но ей всё равно захочется вкусняшек.

Это связано с тем, что организм будущей мамы уже начал меняться и старается накопить как можно больше полезных веществ. Тут обычно тянет либо на сладкое, либо на соленое.

В некоторых культурах именно по этому признаку и определялся пол ребенка: считалось, что если женщина хочет сладкого, то родится девочка, если соленого — мальчик.

Третья причина, по которой во время месячных отчаянно тянет зажевать что-то эдакое, связана с авитаминозом.

Но обычно при нехватке минералов и витаминов охота съесть не просто чего-то абстрактного, а конкретную еду. И при этом она может быть сладкой весьма условно.

Например, борщ со сникерсом или селедка с малиновым вареньем сигнализируют о том, что пора сдать анализы.

В этом случае проблема решается очень просто: надо дать телу то, что оно просит, насытить его и спокойно жить дальше.

Однако если авитаминоз станет хроническим, то тяга к мучному и сладкому будет постоянной и повторяющейся каждый цикл.