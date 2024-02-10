Костомаров рассказал, когда выйдет фильм о его жизни

Роман Костомаров порадовал поклонников новостью о документальном фильме, который расскажет о его жизни. Двукратный чемпион мира в танцах на льду, лишившийся конечностей, уточнил дату выхода фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды».

Как уточняет 5-tv.ru, картина на экраны выйдет 9 марта.

«Если бы кто-то рассказал, что все это произойдет со мной, я бы точно не поверил. Сказал бы, что это какое-то кино. Вот мы и решили обо всем этом снять фильм и показать, как на самом деле все было», — рассказал Роман.

Спортсмен потряс всю Россию своей стойкостью и силой духа. На собственном примере он показал, как любовь к жизни может преодолеть все невзгоды.

Тяжелейшая форма пневмонии спровоцировала осложнения, из-за которых фигурист потерял конечности и был на волоске от смерти. Его поддерживали не только близкие, но и вся страна.

Мама, жена, друзья и коллеги Костомарова, а также спасшие ему жизнь врачи, тоже присутствуют в фильме. По словам спортсмена, это хорошая возможность поблагодарить их за все. Фильм расскажет о пути Костомарова от детства и до сегодняшнего дня.