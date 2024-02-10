В Перми приостановили продажу билетов на концерт Лолиты

Информацию о концерте Лолиты, который должен был состояться 19 марта во Дворце культуры имени Солдатова в Перми, «Яндекс Афиша» убрала из списка, сообщает РИА Новости.

Продажа билетов на электронных ресурсах на выступление певицы приостановлена.

Официального комментария этой ситуации пока нет. На звонки журналистов администрация ДК не отвечает, на страничке певицы в социальной сети тоже нет пояснений, сообщает агентство.

Ранее Лолита Милявская записала обращения после «голой» вечеринки Ивлеевой. Певица не стала скрывать, что причиной ее безработицы стало это событие. В новом видео в личном блоге исполнительница посмеялась над собой и пропела фразу: «Никаких больше вечеринок!».