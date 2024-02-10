Дачники назвали лучшие сорта огурцов для засолки

Сорт «Лилипут F1 »:

Длина зеленцов – менее 10 см, а их масса – 90 грамм. Плодоношение обильное и длительное.

С куста можно собрать порядка 11 кг овощей. Плоды хрустящие, сладкие, их мякоть упругая, молочная и в ней не наблюдается пустот. Сорт нетребователен к условиям содержания.

Урожай порадует своими показателями даже при устоявшейся неблагоприятной погоде.

Так же сорт устойчив к типичным заболеваниям и при условии проведения профилактических мероприятий риск заражения близок к нулю.

Из огурцов сорта «Лилипут» получаются прекрасные заготовки на зиму.

Сорт «Tёща F1»:

Плоды вырастают примерно одинаковые по своим параметрам: средняя длина – 10 см, вес – 110 грамм. Мякоть огурцов хрустящая, ароматная, нежная, с мелкими семенами. Пустот внутри не наблюдается.

Плодоношение длительное. Важно не допускать перерастания плодов, поскольку в таком случае их вкусовые качества изменятся в худшую сторону. Достоинство сорта – его жизнестойкость и умение безболезненно переносить неблагоприятные погодные условия.

Сорт «Емеля F1»:

Популярный сорт, который выращивают даже в домашних условиях. Кусты компактные с негустой листвой и средним ветвлением. Плоды вырастают до 13 см в длину и массой примерно в 130 грамм. Сорт высокоурожайный – можно получить 10 кг плодов с квадратного метра грядок.

Вкусовые качества овощей отменные. Интересно, что даже переросшие огурцы остаются сочными и нежными, их поверхность не желтеет, а в мякоти не появляются пустоты. Кусты обладают хорошим иммунитетом и редко страдают от заболеваний.

Сорт «Мальчик с пальчик F1»:

Раннеспелый сорт огурчиков корнишонного типа. Их длина не превышает 10 см, а средний вес составляет всего 60 грамм. Мякоть не имеет пустот, нисколько не горчит, сладкая, однородная, ароматная с мелкими семечками.

Всегда упругие и хрустящие, такие огурчики идеальны для засолки на зиму. Плодоношение огурцов протекает до конца дачного сезона. Кусты стойко переносят жару, не поражаются заболеваниями и в целом имеют хороший иммунитет.

Сорт «Сибирская гирлянда F1»:

Относительно молодой отечественный сорт, уже успевший получить популярность и востребованность. Главное достоинство сорта – умение быстро адаптироваться к неблагоприятным условиям. Ему не страшны ни переувлажнение, ни засуха. Процесс формирования плодов занимает в среднем 1,5 месяца.

Огурчики вырастают по типу корнишонов: длиной порядка 7 см, ровной формы. Сорт идеален для засолки, потому что в плодах отсутствует горечь, они обладают выраженным хрустом, сладковатым нежным привкусом, на поверхности наблюдаются многочисленные «бугорки» с шипами.