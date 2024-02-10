Что надо положить в лунку при посадке картофеля

23:30 2024-02-10
Что надо положить в лунку при посадке картофеля

Чтобы картошка хорошо и долго хранилась, а урожай был удачный, растения необходимо правильно удобрять во время роста.

Конечно картофель можно не удобрять, урожай будет и без подкормок, но урожай небольшой и клубни мелкие. Но всем нам хочется получить хороший урожай.

Чтобы картофель хорошо рос и дал хороший урожай, нужно для посадки подбирать здоровый посевной материал, размер его должен быть не крупный, примерно с куриное яйцо.

Подкормки для него очень важны, так как изначально картофель имеет не очень развитую корневую систему. Благодаря питанию, корни будут хорошо развиваться и смогут обеспечивать питательными веществами большое количество клубней.

В каждый период роста картофель следует подкармливать разной подкормкой, ведь в разные периоды растению нужны различные питательные вещества.

Несоответствия содержания удобрений периодам роста картофеля может оказаться не только бесполезным и нанести вред растению.

Если удобрения раскидать по поверхности участка в разброс, то пользы бывает меньше, чем положить в лунку при посадке. Внесение в лунку даёт лучший результат.

Хорошее удобрение для картофеля - ОМУ. Оно органоминеральное, в состав входят гуминовые соединения, азот, фосфор, калий, магний, сера, бор, медь, железо, марганец, цинк и полезные бактерии.

При посадке картофеля в каждую лунку кладем по чайной ложке этого удобрения. Прекрасно стимулирует рост и развитие плодов, повышает крахмалистость, урожайность.

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