Актриса Татьяна Васильева рассказала о своих пластических операциях

Актриса Татьяна Васильева не скрывает, что прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов. Звезда не отказывается от возможности сохранить красоту. Артистка призналась в этом в телепередаче «Хватит слухов!».

«Все делала, лицо резала. То, что сейчас есть, все делаю: филлеры, нитки, ботокс. Я себе и детям говорю, чтобы забывали, сколько мне лет», — призналась Татьяна Григорьевна.

Несколько лет назад звезда чуть не погибла от осложнений после пластической операции. До операции Васильева заболела, но скрыла это от докторов и лечилась аспирином. В итоге после наркоза у нее открылось сильное кровотечение.

Сегодня Васильева продолжает сниматься в кино и работать в театре. Актриса носит парики, бреется налысо и остается востребованным профессионалом.

В недавнем интервью актриса заявила, что работает каждый день и у нее есть возможность помогать детям.