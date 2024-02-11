В Дагестане пропала 22-летняя девушка-боксерша из Ростова-на-Дону

Боксерша Анна Цомартова исчезла в Дагестане после своего первого поражения в карьере, сообщает Лента.ру со ссылкой на Телеграм-канал Baza.

По данным источника, 22-летняя студентка юридического вуза из Ростова приехала в город Каспийск на соревнования по тайскому боксу.

Здесь она впервые за 10 лет проиграла и из-за этого очень переживала. После проигрыша Анна Цомартова пропала, оставив телефон. Об этом в дежурную часть 11-го февраля около пяти утра сообщила проживающая в Северной Осетии мама девушки.

По городским камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что девушка была на берегу Каспийского моря. Родные боксерши признали, что раньше она никогда не пропадала и всегда оставалась на связи.

Поиски спортсменки продолжаются.