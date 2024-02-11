Нужны ли подсолнухи на дачном участке: мнение опытных дачников

16:56 2024-02-11
Нужны ли подсолнухи на дачном участке: мнение опытных дачников

Поле подсолнухов выглядит очень красиво, а семечки под сериал - лучшее лакомство, но все же - так ли нужны эти растения на даче.

В первую очередь стоит знать, что подсолнечник весьма прожорливая культура. Даже если по весне высадить его на весьма удобренную и плодородную почву, к осени она совсем обеднеет и будет непригодна для выращивания других культур.

Разумеется можно восстановить плодородие и внести удобрения, но главное об этом не забыть и не пренебрегать этим. Подсолнечник не сидерат и качество грунта он лишь понижает, причем интенсивнее, чем многие другие растения.

Этот момент стоит учитывать и при планировании совместных посадок подсолнечника и других овощных культур: первый будет забирать все питание, оставляя другие посадки "на диете".

Не хотите получить скудный урожай? Не высаживайте подсолнухи на грядках с картофелем, свеклой, морковью и другими съедобными культура.

Семена подсолнухов разносятся по всему участку, и весной кругом всходят эти великаны. Постепенно они созревают, но до сбора семечек дело часто не доходит: прилетают птички и все склевывают.

Многие дачники твердят, что вред один от подсолнухов. Вроде как почву они обедняют. Однако корневая система у подсолнухов уходит очень глубоко. Вряд ли они обедняют сильно верхние слои.

Кроме того, после налёта птичек остаются стебли и пустые головки подсолнухов. И это отличное биотопливо для парников и тёплых грядок. Так что, даже если и выносят подсолнухи питание из почвы, то и обратно возвращают.

Есть еще один важный момент: подсолнечник не терпит конкурентов. Его корни выделяют токсичные кислоты, которые угнетают рост других культур, и это надо иметь ввиду, если возникнет желание вырастить подсолнухи на участке.

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