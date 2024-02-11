Кто такие негритосы и почему их так называют: этнические группы на Филиппинах

Именно там проводили исследования. Собрали и проанализировали 2,3 миллиона генотипов.

Получается так, что когда-то потомки денисовцев спокойно жили-поживали на этих островах и единственные, кто вклинивался в их стройные ряды – это австралазиаты, у которых генетических следов денисовцев не было.

Две с лишним тысячи лет тому назад пришельцы переженились с местными и разбавили своей кровью местную.

Где-то больше, а где-то меньше из-за плохой доступности. В результате сейчас генетики шумно заговорили про регион под названием Айта Магбукон (Ayta Magbukon). Именно здесь жили денисовцы и здесь сохранились их далёкие потомки.

Негритосы - название народов части австралоидной расы. Они довольно низкорослые: средний рост мужчин 148 см, женщин 138 см.

Ряд внешних признаков у негритосов близок к пигмеям Африки, хотя по большинству генетических параметров они отличаются как от пигмеев, так и от большинства чёрных африканцев.

Многие учёные считают негритосов остатками коренного населения Азии, предшествующих волне распространения современных монголоидных народов.

Негритосы ранее населяли большую часть Юго-Восточной Азии, но были вытеснены или истреблены пришельцами.

Племена негритосов неоднократно становились жертвами работорговцев. Пираты часто ловили жителей Андаманских островов и доставляли «маленьких чёрных рабов» к бирманскому, сиамскому, малайскому и индийским дворам.

Подобная участь постигала в XVIII и XIX веке коренных темнокожих жителей Малайского полуострова (оранг-асли), на которых охотились батаки.

Распространены традиционные верования, культы духов природы, и особенно муссона - Пугугу (Билику), а также культ героя Томо. Существует тут и христианская церковь. Сохранилась племенная организация, при том, что локальные группы слабо консолидированы.

Занятия береговых андаманцев - ловля морских черепах и рыболовство. Живут семьями в малых хижинах, объединенных вокруг площади для собраний и танцевальных представлений и обрядов.

Лесные андаманцы занимаются охотой на диких свиней. Занимаются собиранием плодов, ягод, меда.

В конце 18 века Андаманские острова были заняты Британской империей. В 1857-59 годах они стали местом ссылки преступников.

В результате колонизации здесь вспыхнули эпидемии, в том числе венерических заболеваний, началась массовая гибель среди местных жителей. Если в середине 19 века здесь проживало около 5000 человек, то к началу 20 века осталось всего 625.

Сейчас индийское правительство поддерживает немногочисленную группу оставшихся андаманцев, предоставляя им еду. Но жители в большинстве своём не работают, среди них процветает алкоголизм.