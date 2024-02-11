Какие меры принять, чтобы вилки капусты не растрескивались

Бывают случаи, когда растущий вилок капусты неожиданно растрескивается. Это явление очень огорчает огородников.
Ведь такую капусту нужно сражу же куда-то использовать, иначе треснувший вилок может начать гнить или в нем заведутся вредители.
Несмотря на то, что капуста влаголюбива и любит влажную почву, причины её растрескивания кроются в поливе.
Чаще всего капуста растрескивается из-за нехватки влаги или чрезмерного полива.
Например, резкая смена сухой погоды на дождливую или, наоборот, - затяжные дожди.
Так, что же предпринять, чтобы вилки капусты не растрескивались?
Как предохранить капусту от растрескивания:
Во-первых, всегда выбирайте сорта устойчивые к растрескиванию.
Во-вторых, обеспечьте регулярный полив, не допуская больших перерывов.
В-третьих, не передерживайте капусту на грядках. Срезайте по мере созревания.
Самый простой способ - обрезка корней.
Как правильно обрезать корни капусты:
Помочь приостановить растрескивание капусты поможет обрезка корней.
Для этого от кочерыжки капусты нужно отступить 10 см, воткнуть лопату на глубину 20-25 см и обрезать корни с одной какой-либо стороны растения.
В результате обрезки приток влаги из почвы уменьшится, и капуста перестанет трескаться, потому,что мы обрезали часть её корней.
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