Какие меры принять, чтобы вилки капусты не растрескивались

Бывают случаи, когда растущий вилок капусты неожиданно растрескивается. Это явление очень огорчает огородников.

Ведь такую капусту нужно сражу же куда-то использовать, иначе треснувший вилок может начать гнить или в нем заведутся вредители.

Несмотря на то, что капуста влаголюбива и любит влажную почву, причины её растрескивания кроются в поливе.

Чаще всего капуста растрескивается из-за нехватки влаги или чрезмерного полива.

Например, резкая смена сухой погоды на дождливую или, наоборот, - затяжные дожди.

Так, что же предпринять, чтобы вилки капусты не растрескивались?

Как предохранить капусту от растрескивания:

Во-первых, всегда выбирайте сорта устойчивые к растрескиванию.

Во-вторых, обеспечьте регулярный полив, не допуская больших перерывов.

В-третьих, не передерживайте капусту на грядках. Срезайте по мере созревания.

Самый простой способ - обрезка корней.

Как правильно обрезать корни капусты:

Помочь приостановить растрескивание капусты поможет обрезка корней.

Для этого от кочерыжки капусты нужно отступить 10 см, воткнуть лопату на глубину 20-25 см и обрезать корни с одной какой-либо стороны растения.

В результате обрезки приток влаги из почвы уменьшится, и капуста перестанет трескаться, потому,что мы обрезали часть её корней.