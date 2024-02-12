Популярный в США гольф-турнир PGA Tour в Финиксе превратился в хаос из-за избытка зрителей и нехватки пива

Хаос накрыл город Финикс в США в минувшие выходные. Соревнование по игре в гольф здесь обернулось массовым пьянством и даже дракой, сообщает Уahoo.com.

Тур-стоп в TPC Scottsdale, - самое посещаемое мероприятие в городе. Но из-за того, что в субботу толпа потенциальных зрителей значительно превысила 250 000 человек и люди стали выходить за рамки дозволенного, все превратилось в уродливый и откровенно опасный балаган.

Полиция и организаторы предприняли беспрецедентные действия, чтобы подавить безумие. Болельщикам стали отказывать во въезде, несмотря на то, что у них были билеты.

Склоны и насыпи на поле обычно помогали вместить такое количество зрителей, но из-за ливней, вызвавших задержки в дни открытия, холмы были непригодны для размещения галерей и превратились в оползни.

Люди стали использовать склоны в качестве санных трасс. А когда киоски с алкоголем закрылись, около 18 000 зрителей на трибунах начали скандировать “мы хотим пива, мы хотим пива”.

Несколько фанатов потеряли сознание, а позже безумие достигло своего пика, между посетителями вспыхнула драка.