На аукцион за 1 млн долларов выставлен первый в США автомобиль, развивший скорость до 100 миль в час

Самым первым автомобилем, разогнавшимся в США до 100 миль в час, был Napier Samson L48 1904 года выпуска с 15-литровым шестицилиндровым газовым двигателем под капотом, пишет Уahoo.com.

Под управлением британского механика Артура Макдональда Napier установил мировой рекорд по преодолению барьера в 100 миль в час в январе 1905 года, разогнавшись до 104,651 миль в час.

Napier установил еще множество рекордов и после замены двигателя на массивный 20-литровый двигатель. В частности, мировой рекорд скорости среди женщин за рулем Napier в 1906 году установила Дороти Левитт. Он оставался неоспоримым до 1963 года.

Позже в гонке Napier на 100 миль участвовал гонщик Уолтер Томас Клиффорд-Эрп, он противостоял Винченцо Ланча (итальянскому основателю Lancia cars) за рулем Fiat, а также Луи Шевроле за рулем Christie.

После нескольких лет напряженных гонок автомобиль был продан на металлолом. Оба двигателя (15-литровый и 20-литровый) были переоборудованы в скоростной катер, и в результате Napier стал единственным производителем в мире, которому удалось установить мировые рекорды скорости как на суше, так и на воде.