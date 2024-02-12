На аукцион за 1 млн долларов выставлен первый в США автомобиль, развивший скорость до 100 миль в час

11:57 2024-02-12
На аукцион за 1 млн долларов выставлен первый в США автомобиль, развивший скорость до 100 миль в час

В январе 1905 года под управлением британского механика Артура Макдональда Napier установил мировой рекорд, разогнавшись до 104,651 мили в час.

Самым первым автомобилем, разогнавшимся в США до 100 миль в час, был Napier Samson L48 1904 года выпуска с 15-литровым шестицилиндровым газовым двигателем под капотом, пишет Уahoo.com.

Под управлением британского механика Артура Макдональда Napier установил мировой рекорд по преодолению барьера в 100 миль в час в январе 1905 года, разогнавшись до 104,651 миль в час.

Napier установил еще множество рекордов и после замены двигателя на массивный 20-литровый двигатель. В частности, мировой рекорд скорости среди женщин за рулем Napier в 1906 году установила Дороти Левитт. Он оставался неоспоримым до 1963 года.

Позже в гонке Napier на 100 миль участвовал гонщик Уолтер Томас Клиффорд-Эрп, он противостоял Винченцо Ланча (итальянскому основателю Lancia cars) за рулем Fiat, а также Луи Шевроле за рулем Christie.

После нескольких лет напряженных гонок автомобиль был продан на металлолом. Оба двигателя (15-литровый и 20-литровый) были переоборудованы в скоростной катер, и в результате Napier стал единственным производителем в мире, которому удалось установить мировые рекорды скорости как на суше, так и на воде.

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Десятилетия спустя оригинальный двигатель авто, покрытый пылью, был обнаружен в Австралии.

Алан "Боб" Хоукер Чемберлен, производитель тракторов Chamberlain, решил взяться за восстановление этого культового автомобиля. Он проконсультировался с исследователями, нашел оригинальные схемы и фотографии Нейпира.

Чемберлен создал множество моделей деревянного литья для проекта, перестроил корпус вокруг силовой установки и снова запустил двигатель в 1982 году после 67 лет забвения.

Napier Samson L48 в итоге занял место на выставке автомобилей, потом его купил австралийский бизнесмен Питер Бриггс.

Всего за последние 120 лет у этого автомобиля было четыре владельца. И 29 февраля на аукционе Amelia Island во Флориде Bonhams продаст его еще одному богатому хозяину. 

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