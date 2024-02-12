Запомните три продукта, которые помогут выспаться

16:02 2024-02-12
Запомните три продукта, которые помогут выспаться

Многочисленные исследования говорят о том, что качество сна влияет на продолжительность жизни.

Недосып может грозить снижением иммунитета и возникновением серьезных заболеваний. Узнайте, что нужно съесть, чтобы хорошо выспаться.

Продукты, которые мы едим, воздействуют на многие функции организма, в том числе и на сон. Еда может взбодрить и не давать заснуть, а может помочь расслабиться и погрузиться в здоровый и качественный сон.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит включить в меню тем, кто испытывает проблемы со сном.

В первую очередь нужно обратить внимание на черешню и вишню. Эти ягоды содержат мелатонин.

«При заморозке мелатонин в ягодах сохраняется. Так что сейчас вполне можно покупать замороженную вишню. И понемногу размораживать себе каждый вечер».

На втором месте — стакан теплого молока перед сном. В кисломолочных продуктах содержится триптофан, который поможет быстрее заснуть и расслабиться.

Если спать совсем не хочется, то можно съесть горсть орехов или немного зеленых овощей. Они богаты магнием, который способствует выработке мелатонина.

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