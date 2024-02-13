Одинокий скат странным образом забеременел в аквариуме

Необычная история произошла в Северной Каролине США. Одинокий скат забеременел в аквариуме - без присутствия там самца, пишет Уahoo.com. Сотрудники аквариума сбиты с толку таким происшествием.

По мнению ученых, оплодотворить скат мог самец акулы. Другим объяснением может быть партеногенез, при котором самка производит потомство бесполым путем.

Лаборатория аквариума и акул Team Ecco в Хендерсонвилле изначально была обеспокоена тем, что у ската был рак, когда она начала опухать. Однако позже УЗИ показало, что наросты были яйцами.

Эксперт Эйприл Смит сказала, что одним из возможных объяснений является партеногенез - процесс, при котором самка может произвести эмбрион бесполым путем без оплодотворения яйцеклетки спермой.

По ее словам, это механизм выживания, который позволяет сохранить вид и обычно происходит в ситуациях, когда нет самцов - например, в зоопарке или аквариуме или даже в уединенном месте глубоководья.

Однако ученые выдвинули другую теорию, когда заметили следы укусов на скате. Скат делил свой аквариум с двумя бамбуковыми акулами-самцами с белыми пятнами.

“Затем у нас перегорела лампочка, и акулы стали кусаться, чтобы спариться. Спарился ли с ней один из наших молодых самцов?” - задалась вопросом Смит.

Она сказала, что последнее ультразвуковое исследование показало, что скат была беременна двумя, возможно, тремя плодами. Теория должна быть подтверждена после родов.

Акулы и скаты тесно связаны таксономически, поэтому теоретически скрещивание возможно.