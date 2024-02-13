Дачники рассказали, как избавиться от хвоща на участке

Хвощ активно применяется в народной медицине, в кулинарии, в том же садоводстве (для приготовления подкормок). Поэтому найти полезное применение этому растению можно. Но все же вреда от него в разы больше.

Он очень быстро разрастается, заполоняя грядки с культурными посадками, забирая их влагу и питание, а избавиться от него по щелчку пальцев уж никак не получится. Здесь нужен системный подход в борьбе с сорняком.

Хотя вру, наверняка можно попробовать и по щелчку пальцев устранить его. Но это исключительно применением едкой химии, которая убьет не только хвощ, но и все другие посадки. Поэтому я такие методы борьбы не рассматриваю.

Мне удалось остановить агрессивное распространение хвоща по огороду и минимизировать его на своем участке с помощью вполне простых и экологичных методов.

В первую очередь нужно знать, что хвощ любит кислый грунт, быстрее и активнее всего разрастается именно в почве с повышенной кислотностью. Поэтому самое первое, что вы должны сделать – это нормализовать кислотность грунта.

Хвощ конечно от этого не высохнет и не погибнет, но разрастаться так быстро по участку не будет. Для раскисления сейчас лучше использовать либо золу (до 700 гр на кв м ), либо доломитовую муку (300 гр на кв м).

Нужно взять и просто присыпать все места, где растет хвощ: и грядки с посадками, и дорожки, и под деревьями.

Зола и доломитка вреда не принесут, поэтому сейчас их можно смело использовать.

Осенью после сбора урожая можно будет использовать известь: она хорошо раскисляет, но резко меняет химический состав грунта, оттого может навредить посадкам.

По осени рекомендую засеять все свободные грядки и участочки земли сидератами. В идеале предпочтение отдать семейству крестоцветных: рапсу, редьке, горчице.

Считается, что именно они лучше всего подавляют рост хвоща. Сидераты в принципе хороши в борьбе с зарастанием участка сорняками, крестоцветные справятся с этой задачей еще лучше.

И третья мера по избавлению от хвоща – это укрытие.

Сначала стоит срезать всю надземную часть сорняков, достать все поддающиеся корни, а затем укрыть очищенные участки слоем черного укрывного материала, например, полиэтилена.

Он будет ограничивать доступ света к растениям, им нечем будет подпитываться, со временем корни начнут истощаться, хвощ будет расти не так интенсивно, через какое-то время и вовсе погибнет.

Не рекомендуется укрывать грядки традиционной мульчей: опилками, сеном. Органика подкисляет грунт, что будет только на руку хвощу.