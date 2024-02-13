Дачники рассказали, как избавиться от хвоща на участке

11:33 2024-02-13
Дачники рассказали, как избавиться от хвоща на участке

Хвощи - очень своеобразные растения, как внешне, так и внутренне. Наверняка многие из вас развлекались, разбирая их стебли на множество составных частей, похожих на конструктор.

Хвощ активно применяется в народной медицине, в кулинарии, в том же садоводстве (для приготовления подкормок). Поэтому найти полезное применение этому растению можно. Но все же вреда от него в разы больше.

Он очень быстро разрастается, заполоняя грядки с культурными посадками, забирая их влагу и питание, а избавиться от него по щелчку пальцев уж никак не получится. Здесь нужен системный подход в борьбе с сорняком.

Хотя вру, наверняка можно попробовать и по щелчку пальцев устранить его. Но это исключительно применением едкой химии, которая убьет не только хвощ, но и все другие посадки. Поэтому я такие методы борьбы не рассматриваю.

Мне удалось остановить агрессивное распространение хвоща по огороду и минимизировать его на своем участке с помощью вполне простых и экологичных методов.

В первую очередь нужно знать, что хвощ любит кислый грунт, быстрее и активнее всего разрастается именно в почве с повышенной кислотностью. Поэтому самое первое, что вы должны сделать – это нормализовать кислотность грунта.

Хвощ конечно от этого не высохнет и не погибнет, но разрастаться так быстро по участку не будет. Для раскисления сейчас лучше использовать либо золу (до 700 гр на кв м ), либо доломитовую муку (300 гр на кв м).

Нужно взять и просто присыпать все места, где растет хвощ: и грядки с посадками, и дорожки, и под деревьями.

Зола и доломитка вреда не принесут, поэтому сейчас их можно смело использовать.

Осенью после сбора урожая можно будет использовать известь: она хорошо раскисляет, но резко меняет химический состав грунта, оттого может навредить посадкам.

По осени рекомендую засеять все свободные грядки и участочки земли сидератами. В идеале предпочтение отдать семейству крестоцветных: рапсу, редьке, горчице.

Считается, что именно они лучше всего подавляют рост хвоща. Сидераты в принципе хороши в борьбе с зарастанием участка сорняками, крестоцветные справятся с этой задачей еще лучше.

И третья мера по избавлению от хвоща – это укрытие.

Сначала стоит срезать всю надземную часть сорняков, достать все поддающиеся корни, а затем укрыть очищенные участки слоем черного укрывного материала, например, полиэтилена.

Он будет ограничивать доступ света к растениям, им нечем будет подпитываться, со временем корни начнут истощаться, хвощ будет расти не так интенсивно, через какое-то время и вовсе погибнет.

Не рекомендуется укрывать грядки традиционной мульчей: опилками, сеном. Органика подкисляет грунт, что будет только на руку хвощу.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
11:39

Светлана Игнатьева

Миллионы уникальных роз из Колумбии получит мир ко Дню Святого Валентина

Миллионы уникальных роз из Колумбии получит мир ко Дню Святого Валентина

Местные селекционеры постоянно работают над тем, чтобы цветы имели необычные оттенки и оставались стойкими.
Светлана Игнатьева
11:16

Светлана Игнатьева

В соцсетях разгорелся горячий спор, стоит ли звать на свадьбу подружку с ребенком-младенцем

В соцсетях разгорелся горячий спор, стоит ли звать на свадьбу подружку с ребенком-младенцем

Невеста хочет исключить молодую маму с крохой из списка гостей, но та настаивает и даже хочет взять на себя часть расходов.
Светлана Игнатьева
10:29

Светлана Игнатьева

Страшный оползень на Филиппинах похоронил всю деревню золотодобытчиков

Страшный оползень на Филиппинах похоронил всю деревню золотодобытчиков

Сегодня подтверждена гибель 54 человек, еще 63 числятся пропавшими без вести.
Светлана Игнатьева
10:09

Светлана Игнатьева

Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, кому достанется его наследство

Миллиардер Уоррен Баффет рассказал, кому достанется его наследство

Один из самых богатых людей на планете хочет завещать свои активы благотворительным фондам или власти Америки.
Светлана Игнатьева
09:57

Светлана Игнатьева

В аэропорту США обученная собака нашла в багаже пассажира мумифицированных обезьян

В аэропорту США обученная собака нашла в багаже пассажира мумифицированных обезьян

Турист пытался обмануть таможенников, заявив, что в его чемоданах находится сушеная рыба.
Марина Смирнова
09:55

Марина Смирнова

7 комариных секретов, которые сами насекомые предпочли бы сохранить в тайне

7 комариных секретов, которые сами насекомые предпочли бы сохранить в тайне

Рассказываем все про надоедливых комаров: кого и почему они кусают чаще всего и как защитить себя от укусов.
article_image 23:01

Озимый чеснок вырастет большим и сочным, если его правильно посадить

Принципиально важно сажать чеснок на участке с хорошим доступом света, и заботиться о том, чтобы он не промерз.

article_image 22:25

Салтычиха была известна своими жестокими наказаниями за малейшие проступки

Известно, что она отличалась особой жестокостью: есть свидетельства, что она наказывала служанок за плохое мытье полов, била их по голове и даже сжигала им волосы.

article_image 21:54

В Японии сдают толстяков напрокат

В Японии создали сервис аренды толстяков под названием «Дебукари». Его услуги пользуются высоким спросом.