В боливийском горном городе Оруро проходит карнавал, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Тысячи танцоров после многомесячных репетиций вышли на боливийский карнавал в Оруро, который считается одним из самых ярких в Южной Америке и является объектом Всемирного наследия с 2001 года, отмечает Уahoo.com.

Вдоль трассы расставлены деревянные трибуны на протяжении около четырех километров. Праздник, уточняет издание, посвящается Деве дель Сокавон - покровительнице Оруро.

Танцы, ликование, аплодисменты и пение сопровождают все шествие. Среди прочих люди танцуют традиционную диабладу, где все участники не снимают масок дьяволов. Танцоры, размахивая разноцветными платками, разыгрывают битву между добром и злом.

Популярна также и ла моренада: в этом танце женщины одеты в эффектные костюмы, украшенные блестками и камнями. А мужчины - носят маски с преувеличенными чертами лица. Они двигаются медленным шагом, как некогда привезенные из Африки черные рабы.

Многие молодые люди предпочитают танцевать капораль, где женщины раскачивают короткую юбку со складками, а мужчины звенят колокольчиками на своих ботинках, подбадривая зрителей.

Нематериальным культурным наследием Боливии считается и местный танец Вака-Вака, представляющий сатирическую интерпретацию корриды, в которой женщины используют более десятка ножек для верховой езды и двигают бедрами.