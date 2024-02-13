В боливийском горном городе Оруро проходит карнавал, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

11:59 2024-02-13
В боливийском горном городе Оруро проходит карнавал, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Подготовка к празднику длится много месяцев, и танцоры стараются перещеголять друг друга в костюмах и движениях.

Тысячи танцоров после многомесячных репетиций вышли на боливийский карнавал в Оруро, который считается одним из самых ярких в Южной Америке и является объектом Всемирного наследия с 2001 года, отмечает Уahoo.com.

Вдоль трассы расставлены деревянные трибуны на протяжении около четырех километров. Праздник, уточняет издание, посвящается Деве дель Сокавон - покровительнице Оруро.

Танцы, ликование, аплодисменты и пение сопровождают все шествие. Среди прочих люди танцуют традиционную диабладу, где все участники не снимают масок дьяволов. Танцоры, размахивая разноцветными платками, разыгрывают битву между добром и злом.

Популярна также и ла моренада: в этом танце женщины одеты в эффектные костюмы, украшенные блестками и камнями. А мужчины - носят маски с преувеличенными чертами лица. Они двигаются медленным шагом, как некогда привезенные из Африки черные рабы.

Многие молодые люди предпочитают танцевать капораль, где женщины раскачивают короткую юбку со складками, а мужчины звенят колокольчиками на своих ботинках, подбадривая зрителей.

Нематериальным культурным наследием Боливии считается и местный танец Вака-Вака, представляющий сатирическую интерпретацию корриды, в которой женщины используют более десятка ножек для верховой езды и двигают бедрами.

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После этого сотни преданных приходят к святилищу Сокавон, чтобы встать на колени в церкви и со всей верой обратиться к Пресвятой Богородицы и дать ей обещание танцевать не менее трех лет, как того требует традиция.

Оруро расположен на высоте 3700 метров над уровнем моря на возвышенности Альтиплано. Местный карнавал считается одним из самых важных после карнавала в Рио-де-Жанейро. Празднования проходят по всей Боливии с фольклорными парадами и вечеринками.

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