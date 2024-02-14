Почему девочки в Африке оказываются в сексуальном рабстве

Африканский континент до сих пор не может избавиться от наследия работорговли. Однако, в отличие от прошлых веков, основным «товаром» сейчас становятся дети из кризисных регионов.
Храмовые рабыни «трокоси»
Обычай «трокоси», история которого насчитывает не одну тысячу лет, основан на том, что семья передает маленькую, ничего не подозревающую девочку в полное распоряжение служителей культа.
Ребенок находится в положении раба и выполняет все прихоти своего хозяина, в том числе сексуальные.
Для одних девочек такое «послушание» заканчивается через несколько лет, а для других оно растягивается на всю жизнь.
В любом случае судьба женщины, которую в детстве отдали в храм, оказывается трагической — психологическая травма, полученная в результате подобного рабства, накладывает отпечаток на всю жизнь.
В удаленных от городов районах Ганы жрецы имеют огромную власть над людьми, манипулируя ими при помощи суеверий.
Для того чтобы наказать кого-то за подлость, оскорбление или нанесение материального ущерба, представители народа эва идут в языческий храм и просят богов вмешаться в ситуацию.
Божества карают за неблаговидные поступки болезнями, падежом скота, отсутствием везения или даже смертью. При этом гнев высших сил изливается не только на виновника, но и на всю его семью или даже целый род.
Бордели для педофилов
Еще более ужасной формой секс-рабства в Африке являются бордели с несовершеннолетними.
Чаще всего эти нелегальные заведения находятся в регионах, наиболее привлекательных для иностранных туристов.
В феврале 2019 года в Уганде арестовали гражданина Германии Бернхарда Глейзера по обвинению в растлении 28 детей от 10 до 16 лет.
Глейзер создал приют Bery's Place, где насиловал подопечных. Преступника поддерживала сеть спонсоров из Европы и США.
Без перспектив
Кризисы в социально-экономических сферах, нищета, слабость правоохранительных систем — все это входит в обширный список факторов, влияющих на развитие детской работорговли в Африке.
Ни отчеты международных организаций о данной проблеме, ни полицейские рейды с участием иностранных специалистов также не приносят результата.
Похоже, что проблему могут решить только усилия по укреплению суверенитета и развития экономики непосредственно властей африканских государств.
Однако общая тенденция, особенно на фоне тяжелых последствий от пандемии коронавируса, показывает, что работорговля только набирает обороты.