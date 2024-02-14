Почему девочки в Африке оказываются в сексуальном рабстве

Африканский континент до сих пор не может избавиться от наследия работорговли. Однако, в отличие от прошлых веков, основным «товаром» сейчас становятся дети из кризисных регионов.

Храмовые рабыни «трокоси»

Обычай «трокоси», история которого насчитывает не одну тысячу лет, основан на том, что семья передает маленькую, ничего не подозревающую девочку в полное распоряжение служителей культа.

Ребенок находится в положении раба и выполняет все прихоти своего хозяина, в том числе сексуальные.

Для одних девочек такое «послушание» заканчивается через несколько лет, а для других оно растягивается на всю жизнь.

В любом случае судьба женщины, которую в детстве отдали в храм, оказывается трагической — психологическая травма, полученная в результате подобного рабства, накладывает отпечаток на всю жизнь.

В удаленных от городов районах Ганы жрецы имеют огромную власть над людьми, манипулируя ими при помощи суеверий.



Для того чтобы наказать кого-то за подлость, оскорбление или нанесение материального ущерба, представители народа эва идут в языческий храм и просят богов вмешаться в ситуацию.

Божества карают за неблаговидные поступки болезнями, падежом скота, отсутствием везения или даже смертью. При этом гнев высших сил изливается не только на виновника, но и на всю его семью или даже целый род.