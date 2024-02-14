Ия Остергрен считается самой длинноногой моделью, выражение "ноги от ушей" именно про нее

12:30 2024-02-14
Ия Остергрен считается самой длинноногой моделью, выражение "ноги от ушей" именно про нее

В детстве юная Иа очень стеснялась своей фигуры, она была выше всех девочек в классе, и из-за этого её многие дразнили, но со временем девушка из гадкого утёнка превратилась с настоящего лебедя.

Уже в конце учебного года у Ии была целая армия поклонников, которые оценили её фигуру.

Виной всему невообразимо длинные ноги. При росте 178 см у девушки ноги длиной 108 см.

Закончив школу, Ия стала усиленно заниматься спортом. С каждым годом её фигура становилась всё ближе к "идеалу".

Во многом девушку поддерживал её будущий муж Торбьерн Остергрен, чемпионом Швеции по бодибилдингу и личный тренер Ии.

Он составлял для своей жены планы тренировок, питания и поддерживал её абсолютно во всём!

Ия оставляла тренировки лишь дважды - чтобы родить двоих детей. После родов девушка тут же бежала в спортзал восстанавливать фигуру.

Сейчас Ия - одна из самых востребованных фитнес-моделей и культуристок Швеции.

Несмотря на нестандартную фигуру, Ия всё-таки пользуется фоторедакторами, причём не совсем удачно.

На некоторых фотографиях её талия невообразимо узкая, а ноги слишком уж длинные.

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