Ия Остергрен считается самой длинноногой моделью, выражение "ноги от ушей" именно про нее

Уже в конце учебного года у Ии была целая армия поклонников, которые оценили её фигуру.
Виной всему невообразимо длинные ноги. При росте 178 см у девушки ноги длиной 108 см.
Закончив школу, Ия стала усиленно заниматься спортом. С каждым годом её фигура становилась всё ближе к "идеалу".
Во многом девушку поддерживал её будущий муж Торбьерн Остергрен, чемпионом Швеции по бодибилдингу и личный тренер Ии.
Он составлял для своей жены планы тренировок, питания и поддерживал её абсолютно во всём!
Ия оставляла тренировки лишь дважды - чтобы родить двоих детей. После родов девушка тут же бежала в спортзал восстанавливать фигуру.
Сейчас Ия - одна из самых востребованных фитнес-моделей и культуристок Швеции.
Несмотря на нестандартную фигуру, Ия всё-таки пользуется фоторедакторами, причём не совсем удачно.
На некоторых фотографиях её талия невообразимо узкая, а ноги слишком уж длинные.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__