«Словарь непонятных слов»: пособие для крестьян, помогавшее при чтении газет, журналов, книг

21:24 2024-02-14
«Словарь непонятных слов»: пособие для крестьян, помогавшее при чтении газет, журналов, книг

В необычном словаре кратко и упрощенно объяснялись слова и понятия, сложные для понимания необразованными крестьянами.

В 1926 году по результатам переписи грамотными по стране признали 40,7% населения. Они умели читать хотя бы по слогам и могли расписаться.

Но если в городе грамотой владели 60%, то на селе всего 35,4%. И словарный запас крестьян был скуден. Вот им и пытались объяснить разные «мудрености».

В «Словаре непонятных для крестьянина слов» были представлены страны и континенты, разные научные термины и явления, объяснены нюансы марксистско-ленинской идеологии.

Всё коротенько, несколькими абзацами. Даже про то, что такое коммунизм. Среди определений есть немало таких, которые сегодня кажутся наивными, смешными или просто занятными.

Раньше по закону братья были обязаны платить алименты своим нуждающимся сестрам.

Крестьянам попытались по-простому объяснить, что такое коммунизм: «В коммунистическом обществе не будет власти, тюрем, полиции, войска».

Советская власть действительно защищала права женщин (и при этом крайне негативно относилась к любым религиозным убеждениям).

100 лет назад крестьянка имела право требовать через Народный суд двыдачи ей причитающейся доли приданного!

В книге очень ровное отношение к древней профессии. Оно и понятно – времена стояли тяжелые…

Вы будете удивлены, но в книге даже реклама есть. Смотрите, какие хорошие условия предлагает сберкасса: 8 копеек процентов в год на каждый рубль!

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