«Лежачий небоскреб» на Варшавке: так называют самый длинный дом в Москве

Здание расположено на Варшавском шоссе, д. 125. Здесь находится Научно-исследовательский центр электронно-вычислительной техники (НИЦЭВТ).

Во времена СССР для передовых институтов создавали выдающиеся здания, в которых архитекторы сумели отразить неповторимый дух времени, монументальность и все величие Союза Советских Социалистических Республик.

Таким уникальным сооружением стал и дом на Варшавке.

В годы советской власти в НИЦЭВТ занимались разработкой бортовых цифровых вычислительных машин (ЦВМ) для космических кораблей (комплекс «Аргон»).

Также на него была возложена координация всей деятельности по разработке единой системы электронных вычислительных машин (ЭВМ) на предприятиях Советского Союза.

В середине 1990-х годов здесь были разработаны последние модели российских ЭВМ: ЕС-1181 и супер-ЭВМ ЕС-1195.

История строительства здания относится к 1969 году, когда для возведения комплекса зданий на Варшавском шоссе выделили 76 га земли.

Уже в 1970 году здесь в очень короткие сроки были построены котельная, снабжающая теплом всю промзону «Чертаново», и два стандартных школьных здания.

Спустя два года был возведен корпус опытного производства, а позднее введены в эксплуатацию энергоблок и корпус столовой.

В конце 1975 года состоялся пуск двух первых секций основного лабораторного корпуса.