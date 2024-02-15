В Британии нашли яйцо, которое курица снесла еще в IV веке

Яйцо, снесённое курицей еще в IV веке нашей эры, обнаружили в Великобритании, пишет КП. Удивительная находка ждала ученых в Беррифилдсе в юго-восточной части Англии.

Эксперты просканировали и выяснили, что оно целое, желток и белок на месте. Разумеется, яйцо еще более полутора тысячи лет назад протухло, однако сохранилось нетронутым.

Специалисты Кентского университета хотят исследовать содержимое через скорлупу либо взять внутреннюю пробу.

Эти исследования помогут узнать многое не только о видах кур в Римской империи, но еще получить и массу косвенных данных о мире того времени.

После изучения находки ее планируется выставить в Лондонском музее естественной истории.