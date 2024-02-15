Китайцы возмущены тем, что им запрещено приобретать недвижимость в американском штате Техас

13:46 2024-02-15
Китайцы возмущены тем, что им запрещено приобретать недвижимость в американском штате Техас

Китайцы сотнями выходят на улицы, призывая американских чиновников отменить законодательный акт, согласно которому граждане Китая не вправе приобретать недвижимость в американском штате Техас.

Активистка Лин Луо, переехавшая в США на ПМЖ еще в 1997 году, заявила, что это решение противоречит всему, что представляла собой ранее Америка.

Китайцы убеждены, что данный запрет угрожает их будущему.

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