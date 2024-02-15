Китайцы возмущены тем, что им запрещено приобретать недвижимость в американском штате Техас

Активистка Лин Луо, переехавшая в США на ПМЖ еще в 1997 году, заявила, что это решение противоречит всему, что представляла собой ранее Америка.
Китайцы убеждены, что данный запрет угрожает их будущему.
Активистка Лин Луо, переехавшая в США на ПМЖ еще в 1997 году, заявила, что это решение противоречит всему, что представляла собой ранее Америка.
Китайцы убеждены, что данный запрет угрожает их будущему.
Фотограф Фернандо Брага сделал снимок в момент удара молнии в статую Христа-спасителя в Рио-де-Жанейро.
Лурдес Леон, наследница эпатажной певицы Мадонны, появилась на New York Fashion Week в наряде, который надолго запомнят посетили мероприятия.
В День всех влюбленных в 2023 году знаменитость выложила в сеть фото в обнаженном виде, прикрыв интимные места "цветочками".
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