Американский миллионер умер в возрасте 94 лет и оставил свою компанию сотрудникам

Один из американских миллионеров, Боб Мур, скончался недавно в возрасте 94 лет. Его история необычна тем, что свое главное детище, компанию Bob's Red Mill, он завещал не родным, а - сотрудникам.

Как сообщает Уahoo.com, свой путь к мечте мужчина начал в 49 лет, основав компанию Bob's Red Mill. До этого он владел автозаправочной станцией и был менеджером магазина в J.C. Penney.

Философия Bob's Red Mill заключалась в том, чтобы вернуть простоту обработки зерна: измельчение продукта без удаления отрубей или зародышей.

“Зерновая промышленность обесценивает продукт, удаляя отруби или зародыши, отчасти потому, что эти части зерна портятся, сокращают срок хранения, а я этого не делаю”,- сказал Мур.

Издание отмечает, что он почти наверняка был миллионером. По оценкам Forbes, выручка Red Mill Боба по состоянию на 2018 год составляла более 100 миллионов долларов.

Его компания, которая с гордостью рекламирует пользу цельного зерна для здоровья, в настоящее время продает более 200 продуктов в более чем 70 странах. Верный своим ценностям, Мур много лет назад передал свою компанию сотрудникам.

В интервью Fortune бизнесмен заявил, что так сильно любит компанию, что никогда бы ее не продал. И признался, что ему делали на этот счет много заманчивых предложений.

"Они думали, что я просто слабоумный идиот, потому что я не хотел продавать свою компанию”, - цитирует слова Мура издание.

Бизнес стал успешным с первых дней. Но Мур применил нетрадиционный подход к борьбе с притоком наличных. В свой 81-й день рождения, в 2010 году, Мур разработал план владения акциями для своих 209 сотрудников.

Компания выросла до 700 человек и по состоянию на апрель 2020 года на 100% принадлежала сотрудникам.

Хотя Мур ушел на пенсию в 2018 году, он оставался членом правления компании до самой своей смерти. После целой жизни, полной перипетий, взлетов и падений, Мур сказал, что его секрет в том, что он всегда следовал на свой истинный манер.