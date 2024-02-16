В США пик распродаж автомобилей выпадает на День президентов, который страна отмечает в феврале

День президентов в США по праву называют самым странным федеральным праздником. Примечательно, что этот праздник у американцев ассоциируется с распродажами автомобилей.

Истоки праздника

Все началось с неофициального празднования дня рождения Джорджа Вашингтона 22 февраля. Причем первые торжества прошли еще до его смерти. Как гласят официальные источники, в 1779 году день рождения президента США стал поводом для публичного празднования в Милтоне в штате Массачусетс.

Сам Вашингтон скончался только в декабре того же года. А в 1856 году Массачусетс стал первым штатом, объявившим день рождения Вашингтона государственным праздником.

Через год после начала гражданской войны в США, 22 февраля 1862 года (в 130-ю годовщину со дня рождения Вашингтона) конфедеративные Штаты Америки официально утвердили свою конституцию.

В тот же день правительство Союза в Вашингтоне собралось, чтобы зачитать прощальное обращение Вашингтона к нации. И сенатор от Арканзаса предложил сделать день рождения Вашингтона федеральным праздником.

Президент Резерфорд Б. Хейс подписал закон об этой мере в 1879 году, но только для работников в округе Колумбия. А Конгресс расширил праздник для федеральных работников по всей стране в 1885 году.

Виноваты велосипеды

Начало ажиотажных продаж в честь дня рождения Вашингтона в 90-х годах позапрошлого века приписывают Бостону. И не автомобилей, а велосипедов. Повальное увлечение велосипедами тогда побудило производителей дебютировать со своими новыми моделями 22 февраля 1895 года.

Бостонские дилеры велосипедов провели День открытых дверей, толпы покупателей посетили магазины и порадовались распродажам.

Автомобили вышли вперед

Производители велосипедов со временем превратились в производителей мотоциклов и тоже сохранили свою привязанность ко дню рождения Вашингтона. Но потом их стали теснить автомобили.

В частности, Элвин Фуллер устроил свою первую большую публичную вечеринку в день рождения Вашингтона для своего дилерского центра Packard в 1917 году. Мероприятие прошло успешно, что помогло Фуллеру стать одним из богатейших людей Америки.

Сегодня эксперты утверждают, что есть реальные экономические причины, по которым праздничный период стал популярным сезоном продаж автомобилей. По их мнению, это не символизм. А просто - подходящее время года, когда автодилеры запускают свои новые весенние линии и потенциальные клиенты с ними знакомятся.

Не обидеть и Линкольна

Официально День президентов был утвержден в 1968 году. Конгресс принял законопроект, согласно которому его отмечают в третий понедельник февраля, который обычно выпадает между днями рождения Линкольна и Вашингтона.

Издание напоминает, что распродажи автомобилей начинаются еще в преддверии праздника. Но пик продаж, конечно, выпадает на понедельник.