Полмиллиона жителей Каира делят площадь с покойниками в Городе мертвых

12:53 2024-02-16
Полмиллиона жителей Каира делят площадь с покойниками в Городе мертвых

Часть жителей действующего некрополя Эль-Карафа здесь же и работают, ухаживая за погребениями и участвуя в процессах захоронения.

Буквально в 20 минутах от центра Каира расположен большой действующий некрополь Эль-Карафа. Он появился ещё в 7-ом веке нашей эры и сегодня занимает площадь 65 квадратных километров.

Но это не только место упокоения: здесь свой дом нашли около полумиллиона египтян, которым больше некуда идти.

После массовой миграции жителей глубинки в столицу в шестидесятые годы прошлого века население Каира увеличилось в 2 раза, к чему город готов не был.

В итоге появилось много трущоб, среди которых не последнее место занял Город мертвых. Здесь стали селиться не только работники кладбища, но и живущие за чертой бедности граждане, которые обосновались в мавзолеях и склепах Эль-Карафа.

Здесь нет канализации и привычной для горожан инфраструктуры, отсутствует водопровод. За водой приходится ходить за несколько кварталов, а электричество жители Города мертвых воруют у государства. 

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По факту владельцами кладбищенской земли считаются потомки здесь погребённых, но многие не приходят на могилы предков, судьба застроек их не волнует.

Некоторые просто не препятствуют тому, чтобы кто-то жил на могилах их родственников.

Часть жителей Эль-Карафа здесь же и работают, ухаживая за погребениями и участвуя в процессах захоронения.

Есть семьи, где на кладбище живет не первое поколение, а дети находятся в социальной изоляции и не ходят в школу. 

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Однако многие из вынужденных обитателей Города мертвых гордятся своим соседством с похороненными здесь историческими личностями и знаменитостями. 

Впрочем, недавний опрос показал, что они с радостью поменяли бы свое необычное жилье на стандартные квартиры, но государство пока не готово им в этом помочь.

Ранее власти Каира обсуждали проект переселения жителей некрополя в новые районы, но из-за нехватки средств этот план так и повис в воздухе.

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