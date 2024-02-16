Полмиллиона жителей Каира делят площадь с покойниками в Городе мертвых

Буквально в 20 минутах от центра Каира расположен большой действующий некрополь Эль-Карафа. Он появился ещё в 7-ом веке нашей эры и сегодня занимает площадь 65 квадратных километров.
Но это не только место упокоения: здесь свой дом нашли около полумиллиона египтян, которым больше некуда идти.
После массовой миграции жителей глубинки в столицу в шестидесятые годы прошлого века население Каира увеличилось в 2 раза, к чему город готов не был.
В итоге появилось много трущоб, среди которых не последнее место занял Город мертвых. Здесь стали селиться не только работники кладбища, но и живущие за чертой бедности граждане, которые обосновались в мавзолеях и склепах Эль-Карафа.
Здесь нет канализации и привычной для горожан инфраструктуры, отсутствует водопровод. За водой приходится ходить за несколько кварталов, а электричество жители Города мертвых воруют у государства.
По факту владельцами кладбищенской земли считаются потомки здесь погребённых, но многие не приходят на могилы предков, судьба застроек их не волнует.
Некоторые просто не препятствуют тому, чтобы кто-то жил на могилах их родственников.
Часть жителей Эль-Карафа здесь же и работают, ухаживая за погребениями и участвуя в процессах захоронения.
Есть семьи, где на кладбище живет не первое поколение, а дети находятся в социальной изоляции и не ходят в школу.
Однако многие из вынужденных обитателей Города мертвых гордятся своим соседством с похороненными здесь историческими личностями и знаменитостями.
Впрочем, недавний опрос показал, что они с радостью поменяли бы свое необычное жилье на стандартные квартиры, но государство пока не готово им в этом помочь.
Ранее власти Каира обсуждали проект переселения жителей некрополя в новые районы, но из-за нехватки средств этот план так и повис в воздухе.
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