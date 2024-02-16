Полмиллиона жителей Каира делят площадь с покойниками в Городе мертвых

Буквально в 20 минутах от центра Каира расположен большой действующий некрополь Эль-Карафа. Он появился ещё в 7-ом веке нашей эры и сегодня занимает площадь 65 квадратных километров.

Но это не только место упокоения: здесь свой дом нашли около полумиллиона египтян, которым больше некуда идти.

После массовой миграции жителей глубинки в столицу в шестидесятые годы прошлого века население Каира увеличилось в 2 раза, к чему город готов не был.

В итоге появилось много трущоб, среди которых не последнее место занял Город мертвых. Здесь стали селиться не только работники кладбища, но и живущие за чертой бедности граждане, которые обосновались в мавзолеях и склепах Эль-Карафа.

Здесь нет канализации и привычной для горожан инфраструктуры, отсутствует водопровод. За водой приходится ходить за несколько кварталов, а электричество жители Города мертвых воруют у государства.