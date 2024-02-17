В Лондоне по отпечатку ноги раскрыли страшное убийство 30-летней давности

Убийство 30-летней давности, которое произошло в Лондоне в 1994-м году, раскрыли благодаря развитию новых технологий в криминалистике. Установить убийцу помог кровавый след ноги, пишет Уahoo.com.

Им оказался на тот момент 21-летний студент Сандип Патель, который разносил печатную продукцию газетного киоска своего отца. 24-летней Марине Коппел он нанес более 140 ударов ножом в ее съемной квартире.

Отпечатки пальцев убийцы были обнаружены на сумке-переноске на кухне миссис Коппел, но в то время Саднип не рассматривался в качестве подозреваемого. Обвинение ему предъявили только в 2023-м году, сопоставив его ДНК с волосами на кольце жертвы, а также с кровавым отпечатком ноги на плинтусе.

Утверждалось, что во время нападения он узнал pin-код банковской карты миссис Коппел и использовал этот номер для снятия денег возле своего дома.

Присяжные в суде совещались три часа и 10 минут, после чего признали мужчину виновным. Сам теперь уже 51-летний Патель все отрицал.

По данным следствия, погибшая была уроженкой Колумбии. Она работала горничной в отеле, затем массажисткой и параллельно предлагала сексуальные услуги состоятельным мужчинам. По словам ее покойного супруга Дэвида, среди клиентов Марины были успешные люди - бизнесмены, врач и даже политик.

По этой причине пара поссорилась, потому о последних передвижениях миссис Коппел ее бывшему мужу известно мало. В последний раз мать двоих детей видели 8 августа 1994 года в банке. По словам мистера Коппела, когда он вернулся в их квартиру недалеко от станции метро "Бейкер-стрит", обнаружил жену убитой.

Молодая женщина была вся в крови и одета только в черное кружевное белье на шнуровке. В такой одежде она могла ждать кого-то из своих клиентов.