В Британии владельцы электромобилей возмущены ростом цен на их зарядку

12:25 2024-02-17
В Британии владельцы электромобилей возмущены ростом цен на их зарядку

За 2023-й год стоимость зарядки автомобилей на общественных станциях выросла на 11 процентов, в то время как цены на заправку бензиновых авто упали.

Владельцы электромобилей в Британии пожаловались на рост стоимости их зарядки. Только в прошлом году она выросла на сотни фунтов, и все это - на фоне падения стоимости бензина на заправочных станциях для классических машин.

По данным компании Zapmap, которая отслеживает установку пунктов зарядки, стоимость зарядки автомобилей за минувший год выросла на 11 процентов.

Теперь владельцы электромобилей платят за милю больше, чем те, у кого бензиновые автомобили. Можно сэкономить, если заряжать машину дома. В таком случае одна миля обойдется в 7 пенсов, тогда как на общественных зарядных станциях - в 18 пенсов.

"Это больше, чем платит среднестатистический водитель бензинового автомобиля, который платит 15 пенсов за милю", - отмечает Уahoo.com.

Zapmap объяснила рост стоимости зарядки на общественных станциях тем, что автомобилисты выбирают более дорогие сверхбыстрые зарядные устройства, количество которых на станциях стремительно растет.

Эксперты опасаются, что дорогая зарядка может отпугнуть желание обзавестись электромобилями. Особенно, если нет возможности установить домашнее зарядное устройство. Минус для владельцев электромобилей и в том, что на станциях электрозарядки практически нет магазинов и кафе.

Автогиганты хотят компенсировать затраты на проезд более дешевыми ценами на электромобили. Renault и Stellantis заявили, что они намерены приложить максимум усилий к тому, чтобы снизить затраты на производство таких машин.

В частности, исполнительный директор Renault Лука де Мео считает, что снизить стоимость производства электромобилей на 40 процентов его компания сумеет уже к 2027 году.

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