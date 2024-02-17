Молодого титулованного британского фермера застрелили прямо на поле

12:45 2024-02-17
Молодого титулованного британского фермера застрелили прямо на поле

По подозрению в его убийстве арестовали 30-летнего мужчину, которого вскоре освободили под залог на время расследования.

23-летний титулованный фермер Чарльз Кинстон погиб от пули прямо в поле на границе Дербишира и Стаффордшира. 

Как выяснила полиция, молодой человек умер на месте трагедии. По подозрению в его убийстве арестовали 30-летнего мужчину, которого вскоре освободили под залог на время расследования.

Друзья, родные и коллеги-фермеры в шоке. Они признались, что знают Кинстона как трудолюбивого, отзывчивого и талантливого человека, которым гордились семья и фермерское сообщество.

Как рассказала Уahoo.com, погибший мистер Кинстон удостоен награды за третье место в конкурсе изобретений Farmers Weekly в 2020 году. Он модифицировал Land Rover Discovery 1 300Tdi для кормления телят.

Старший инспектор Мэтт Крум из отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Дербишира заявил, что в интересах следствия не может рассказать, что известно от трагедии к этому времени.

Но, по его словам, к убийству могут быть причастны не один, а два человека.

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