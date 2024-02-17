Одна жена для многих братьев: в каких странах и почему существует многомужество

Если о многоженстве, которое практикуется во многих странах Ближнего Востока, сказано немало, то о семьях, где на одну женщину приходится несколько мужей, известно куда меньше.

Тем не менее, у некоторых народностей такая практика есть. Официально эта форма полигамии называется полиандрией. По мнению ученых, она характерна в основном для сообществ, которые испытывают недостаток природных ресурсов.

В частности, многомужество распространено в Нигерии, Непале, Бутане, Монголии и Тибете. А также - в ряде горных провинций Индии и Бразилии, уточняет автор канала Литрес на платформе Дзен.

Как социокультурное явление полиандрия существует на протяжении многих веков. Ее корни уходят в далекое прошлое и никак не связаны с чувственной стороной взаимоотношений мужчины и женщины. Основные причины такого союза прячутся в экономических аспектах.

В труднодоступных горных регионах, где суровые условия жизни и бедность делают ведение хозяйства чрезвычайно сложным, людям гораздо проще отдать приданное только за одну невесту.