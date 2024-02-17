Одна жена для многих братьев: в каких странах и почему существует многомужество

17:24 2024-02-17
Одна жена для многих братьев: в каких странах и почему существует многомужество

Официально такая форма полигамии называется полиандрией, она характерна для районов с трудным климатом.

Если о многоженстве, которое практикуется во многих странах Ближнего Востока, сказано немало, то о семьях, где на одну женщину приходится несколько мужей, известно куда меньше.

Тем не менее, у некоторых народностей такая практика есть. Официально эта форма полигамии называется полиандрией. По мнению ученых, она характерна в основном для сообществ, которые испытывают недостаток природных ресурсов.

В частности, многомужество распространено в Нигерии, Непале, Бутане, Монголии и Тибете. А также - в ряде горных провинций Индии и Бразилии, уточняет автор канала Литрес на платформе Дзен.

Как социокультурное явление полиандрия существует на протяжении многих веков. Ее корни уходят в далекое прошлое и никак не связаны с чувственной стороной взаимоотношений мужчины и женщины. Основные причины такого союза прячутся в экономических аспектах.

В труднодоступных горных регионах, где суровые условия жизни и бедность делают ведение хозяйства чрезвычайно сложным, людям гораздо проще отдать приданное только за одну невесту.

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Обычно девушка вступает в брак со всеми братьями одной семьи. Свадьбу организуют лишь для старшего сына, который наследует семейное имущество, а его братья затем присоединяются к этому союзу.

И чем больше сыновей в семье, тем такой дом более привлекателен для невесты. Выгода в том, что семейный участок не дробится, потому что земли и так не хватает. Зато хватает работников, соответственно, есть шанс на богатство.

Тонкий вопрос об отцовстве в полиандрических союзах не обсуждается. По факту в таких браках единственными родителями считаются матери, тогда как отцы постоянно заняты работой по обеспечению семьи: охотой, улучшением жилища, расширением участка.

Супруги соблюдают очередность посещения жены по ночам. А в качестве предупреждающего сигнала о том, что в ее спальне есть мужчина, используют оставленную у двери обувь.

В Непале и Тибете, кроме того, сформировалось и особое отношение к внебрачным связям. Если девушка забеременела, но не замужем, это не порицается.

Просто отец будущего ребенка должен заплатить ее семье либо отработать в ней некоторое время. После этого его отпускают, а ребенка причисляют к своим детям.

Исследований, нравится ли многомужие женщинам, как это отражается на ее здоровье, не проводилось. Но известно, что степень выживаемости детей в таких семьях выше. 

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