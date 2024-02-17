Как ухаживать за вишнями во время цветения

Полив:
Неотъемлемой частью ухода за вишней в период ее цветения является полив.
Вишня влаголюбива, но при этом избыток влаги, равно как и ее недостаток, негативно отразятся на состоянии растения.
В этой связи полив вишни должен быть умеренным, поливать дерево нужно по мере просыхания грунта.
На одно дерево за раз расходуется в среднем от 3-х до 5-ти ведер воды, в зависимости от возраста растения.
Удаление поросли, сорняков:
В период цветения вишни обязательно нужно вести борьбу с ее активно разрастающейся корневой порослью.
Можно прибегнуть к помощи специальных химических препаратов, например «Торнадо», «Глифос».
Все дело в том, что поросль неразрывно связана с деревом и применяемые гербициды окажут негативное воздействие на подземную часть вишни.
Безопаснее удалить поросль механическим путем. Простая обрезка секатором принесет противоположный желаемому эффект.
На месте срезанного побега спустя время вырастут два, а то и сразу три растения.
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