Как ухаживать за вишнями во время цветения

20:08 2024-02-17
Как ухаживать за вишнями во время цветения

Вишня требует заботливого отношения в любом из периодов, и обязательно надо поддержать деревья в фазу цветения.

Полив:

Неотъемлемой частью ухода за вишней в период ее цветения является полив.

Вишня влаголюбива, но при этом избыток влаги, равно как и ее недостаток, негативно отразятся на состоянии растения.

В этой связи полив вишни должен быть умеренным, поливать дерево нужно по мере просыхания грунта.

На одно дерево за раз расходуется в среднем от 3-х до 5-ти ведер воды, в зависимости от возраста растения.

Удаление поросли, сорняков:

В период цветения вишни обязательно нужно вести борьбу с ее активно разрастающейся корневой порослью.

Можно прибегнуть к помощи специальных химических препаратов, например «Торнадо», «Глифос».

Все дело в том, что поросль неразрывно связана с деревом и применяемые гербициды окажут негативное воздействие на подземную часть вишни.

Безопаснее удалить поросль механическим путем. Простая обрезка секатором принесет противоположный желаемому эффект.

На месте срезанного побега спустя время вырастут два, а то и сразу три растения.

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