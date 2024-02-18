Признаки развития аутизма у ребенка: мнение специалистов

00:48 2024-02-18
Признаки развития аутизма у ребенка: мнение специалистов

Рассмотрим, что представляет собой аутизм и по каким симптомам можно опознать это расстройство.

Что собой представляет аутизм:

Аутизм – это не заболевание, как полагает большинство родителей, это особенность развития ребенка, которая никак не сказывается на его здоровье, хотя и связано это с нарушением в работе центральной нервной системы.

Выявить особенность путем сдачи анализов или проведения медицинских обследований нет никакой возможности.

Диагноз ставится путем наблюдения за ребенком, за его поведением и особенностями общения с окружающими людьми, в том числе и со сверстниками.

Аутизм у детей встречается достаточно часто, а потому сегодня достаточно быстро и просто выявляют такую особенность у ребенка даже в раннем детстве.

Так, в возрасте двух лет опытный специалист может точно поставить наличие такой особенности. Дети с аутизмом несколько отличаются от своих сверстников в поведении. Как же проявляется такая особенность?

Как может проявляться аутизм:

Аутизм может проявляться самыми разными способами. Чаще всего у ребенка наблюдаются сложности в социальном развитии и взаимодействии со сверстниками и другими людьми.

Бывает такое, что он неправильно обращается к собеседнику или игнорирует его во время беседы, находится либо слишком близко к нему, либо слишком далеко от него.

Также нередко наблюдается проблемы с речевым аппаратом – ребенок неправильно или неполноценно разговаривает или не разговаривает в том возрасте, когда уже должна быть полноценно сформированная речь.

Также малыш, у которого имеется такая особенность развития, может иметь заторможенные реакции на окружающие воздействия: на звук, свет, прикосновения и так далее.

Иногда наблюдается такое явление, как избирательное питание – то есть ребенок может не есть целый ряд различных продуктов.

Нередко ребенок повторяет одни и те же действия, произносит какие-то непонятные звуки, может просто стоять на одном месте и смотреть в одну точку и так далее.

Со временем такая особенность развития может пройти без каких-то следов, но в некоторых ситуациях такая особенность остается до конца жизни.

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